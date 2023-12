U tunelu Mišeluk u Novom Sadu došlo je do saobraćajne nezgode.

Za sada nema informacija o tome da li ima povređenih. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako se vidi na snimku objavljenom na 192, na licu mesta je i Hitna pomoć. Prednji deo automobila, koji je po svoj prilici udario u zid tunela, je oštećen. (Kurir.rs/ Telegraf/Preneo: Đ. M.) Kurir