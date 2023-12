Korak po korak: Kako da platite račun za struju koji još nije stigao

Novembarski računi za struju još nisu stigli svim potrošačima, ali iz Elektroprivrede Srbije (EPS) pozivaju građane da do 30. decembra plate struju za prošli mesec kako bi ostvarili popust za struju.

Iz tog preduzeća navode koliki iznos domaćinstva treba da uplate, a pojašanjavaju i proceduru. Nakon izbora, potrošači su očekivali da im računi konačno stignu, ali koverta iz EPS-a nije stigla svima – i to zbog hakerskog napada, pa mnogi potrošači još ne znaju koliko ih je koštala struja u novembru. Zvanično, računi bi trebalo da stignu do 30. decembra, što je i krajnji rok do kojeg će se obračunavati popust od pet odsto za redovne platiše. Ipak, građani zapravo