U Srbiji sutra posle jutarnjeg mraza i magle, pretežno sunčano

Beta pre 5 sati

U Srbiji se sutra, nakon jutarnjeg mraza i lokalne magle po kotlinama i duž rečnih dolina, očekuje pretežno sunčan dan, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Tokom dana se očekuje najniža temperatura od minus tri stepena do pet stepeni, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni.

U Beogradu se nakon maglovitog jutra očekuje pretežno sunčan dan. Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura od dva do pet stepeni Celzijusovih, najviša oko 14 stepeni.

I narednih dana se zadržava natprosečno toplo vreme. U petak pretežno sunčano vreme, ujutro sa mestimičnom maglom. Za vikend i u ponedeljak pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo vreme.

U ponedeljak posle podne u Vojvodini jače naoblačenje sa kišom koje će se u toku noći ka utorku i u utorak proširiti i na ostale krajeve. Zatim, oblačno mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa slabim snegom.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za četvrtak:

Kod osoba sa srčanim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju.

(Beta, 12.27.2023)