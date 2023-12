U januaru nas čekaju 3 zimske nedelje: Meteorolog najavio zahlađenje, evo kada tačno možemo očekivati sneg (foto)

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 18 stepeni Celzijusa, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutro u nizijama, po kotlinama i duž rečnih dolina lokalna pojava magle ili niske oblačnosti, koja će se ponegde zadržati i delom prepodneva. Duvaće uglavnom slab promenljiv, na istoku umeren zapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus dva do šest, u Negotinskoj Krajini oko 10, a najviša od 10 do 18 stepeni. U Beogradu će ujutru biti maglovito, a tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od dva do šest, a najviša oko 13 stepeni. Meteorolog Ivan