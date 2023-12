Pokušao da ga izvadi iz kandži poroka... Komšije otkrile nove jezive detalje zločina u Temerinu, evo zašto je sekirom ubio oca

Mišika N. (76) iz Temerina koji je juče zverski ubijen sekirom nakon svađe sa sinom Gregorom N. (36), prema rečima komšija ceo život se borio da pomogne detetu od čije ruke je sada i stradao.

Zločin se dogodio juče u ulici Radnoti Mikloša u Temerinu u porodičnom domu, a osumnjičeni je nakon teškog ubistva uhapšen. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. - Stalno su se svađali. Verujte, stalno su leti neki predmeti kada bi došlo do okršaja između njih dvojice. Jadan Mišika... on je jako voleo svoju porodicu toliko da ih je sve okupio i dao im krov nad glavom - kažu meštani za Kurir i dodaju da je nakon smrt supruge odlučio da ih sve okupi. - Želeo je