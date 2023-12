Teška saobraćajna nesreća na putu Novi Pazar - Sjenica: Automobil na krovu, srča po celom putu! (foto)

U saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na putu Novi Pazar - Sjenica automobil se prevrnuo i pričinjena je velika materijalna šteta.

Instagram stranica 192 objavila je fotografije uništenog automobila, koji se prevrnuo. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Na putu su ostaci automobila koji je uništen, a na putu su srča i delovi. Stanje učesnika nesreče, kao ni uzrok udesa zasad nisu poznati. (Kurir.rs) Kurir