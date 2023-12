Dodik ponovo najavljuje proglašenje nezavisnosti RS: Ne očekujem da će iz Federacije BiH napasti RS

Beta pre 3 sata

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je danas da bi Narodna skupština RS proglasila nezavisnost ovog entiteta Bosne i Hercegovine (BiH) samo nekoliko sati nakon što bi visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit nametnuo zakon o državnoj imovini.

Dodik je rekao da bi proglašenje nezavisnosti RS "značilo njenu nezavisnost u svim aspektima, novi finansijski sistem i teritoriju pod kontrolom vlasti RS".

"Mi nikoga ne želimo da napadnemo, nećemo sprečavati prolaze, slobodu kretanja, možda ćemo pokušati da nešto iskontrolišemo. Ne očekujemo da će se neko iz Federacije BiH ohrabriti da napadne Republiku Srpsku oružano, kao što to nešto prete, jer bi to bilo na našoj teritioriji", kazao je on za Radio-televiziju RS (RTRS).

Dodao je da od Eufora "ne očekuje da kreira političku situaciju, već da stane na entitetsku liniju i onemogući bilo kakav dodir".

Dodik je ocenio da će u tom slučaju Amerikanci "biti besni, donositi svoje stavove i pokušati tražiti intervencije, kao što je NATO".

"Verujem da naši prijatelji to neće dozvoliti", smatra on.

Prema njegovim rečima, u sadašnjoj geopolitičkoj situaciji protiv proglašenja nezavisnosti Republike Srpske bile bi Amerika i Turska, dok bi Hrvatska bila "tiho protiv".

"Deo EU bio bi protiv, ali bi neke zemlje EU rekle - okej, možda su ljudi u pravu, nećemo da ih priznamo sve dok ne vidimo jesu li u pravu ili nisu", kazao je Dodik.

Ocenio je da Srbija, kojoj ne odgovara ovaj razvoj situacije zbog niza razloga, "sigurno neće ostaviti svoj narod na ovim prostorima".

"Mobilisali bi značajni deo javnosti Crne Gore, koja bi bila usmerena ka podršci nama. Verujem da bi Hrvati koji žive u BiH podržali i razumeli u većinskom delu naše politike. Neki naši daleki prijatelji daleko bi više toga razumeli i dali podrške, ne bi uvodili sankcije", naveo je Dodik.

(Beta, 12.28.2023)