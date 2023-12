"Aplauz me dirnuo i odustao sam": Izbori su završeni, ostavke su "pale", ali ne i poslednje zbogom politici: Nekima poraz kao da se nije desio (video)

Jedni se sa republičkog spuštaju na lokalni nivo, drugi se ne odriču funkcija već umesto mišića planiraju da "bilduju stranku", treći se kandiduju za više pozicije, a neki se potpuno povlače iz politike i planiraju da se posvete porodici i profesije iz koje su "utekli".

Ovako, ukratko, izgleda popis postupaka na koji će se odlučiti lideri i funkcioneri stranaka koje su na izborima 17. decembra doživeli poraz i ostali ispod cenzusa. - To je signal prema ostalim političarima kako bi trebalo da se ponašaju tj. sa koliko političke odgovornosti u trenucima kada imaju neke političke poraze i to ne moraju samo da budu izborni porazi - ocenio je Dušan Milenković, politički konsultant za "Blic" TV. On kaže da nije siguran da je to kraj