Nemačka izvozi više oružja nego ikada do sada

Aktuelna vlada u Berlinu planirala je da smanji nemački izvoz oružja.

Sada je, međutim, postavljen novi rekord. To je uglavnom zbog isporuka oružja Ukrajini, koju je napala Rusija – ali ne samo zbog toga. Nemačka vlada je do sredine decembra odobrila izvoz oružja i vojne opreme u iznosu od najmanje 11 milijardi i 710 miliona evra. To je za dobru četvrtinu više od do sada rekordne godine 2021. kada je izvoz iznosio 9,35 milijardi evra, a čak 40 odsto više od prošle i prve godine aktuelne vladajuće koalicije Socijaldemokrata (SPD),