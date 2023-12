Posle jutarnjeg mraza tokom dana pretežno sunčano. Bez padavina i u novogodišnjoj noći

Ujutro ponegde slab mraz, a po kotlinama i duž rečnih dolina lokalna pojava magle.

Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -3 do 5 °C, najviša od 10 do 16 °C. U Nišu ujutro na širem području lokalna pojava kratkotrajne magle. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab južnih pravaca . Najniža temperatura oko 0 °C, najviša oko 14 °C. Izgledi vremena za naredni period Zadržava se natprosečno toplo. U petak pretežno sunčano, ujutro mestimično magla. Za vikend i u ponedeljak pre podne umereno do