Vremenska prognoza za 29. decembar 2023.

Još jedan prolećni dan je pred nama. Sutra jutro maglovito, uz slab mraz ponegde. Dan ponovo sunčan i topao. Jutarnja temperatura od -3 do 4 stepena, najviša do 16 stepeni. U nižim delovima Beograda ujutru magla, dan sunčan, natprosečno topao - temperatura do 14 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 29.12.2023. Petak: Ujutro ponegde slab mraz, a u nizijama, po kotlinama i dolinama reka niska oblačnost ili magla, koja će se ponegde zadržati i pre podne. Tokom dana pretežno sunčano ili malo oblačno i natprosečno toplo. Vetar slab do umeren, južnih smerova, u južnim predelima zapadni. Najniža temperatura od -3 do 4, a najviša od 10 do 16 stepeni. Tokom noći u nizijama, po kotlinama