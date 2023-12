Dodik: Srpska će proglasiti nezavisnost ako Šmit nametne zakon o imovini

BANJALUKA - Ukoliko visoki predstavnik Kristijan Šmit pokuša da nametne zakon o imovini, Republika Srpska će odmah proglasiti nezavisnost, izjavio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

On je sinoć u intervjuu za RTRS poručio da Republika Srpska neće biti nespremna, već će odmah proglasiti nezavisnost i to bez ijednog ispaljenog metka. "Mi smo danas imali veliki pripremni sastanak za jednu takvu situaciju", rekao je Dodik. On je naveo da ima informaciju da će Šmit nametnuti zakon u januaru. "Ukoliko on kaže bilo kog dana u pet sati popodne, nek računa da smo mi u 11 održali Skupštinu i proglasili nezavisnost. I to znači nezavisnost u svemu - novi