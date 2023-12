Đilas: Vlast razmišlja da dovede huligane i 200 ljudi Milana Radoičića na sutrašnji protest

Beta pre 1 sat

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas upozorio je da vlast "razmišlja da dovede huligane i 200 ljudi Milana Radoičića" na subotnji protest inicijative ProGlas u centru Beograda. Đilas je novinarima ispred sedišta Republičke izborne komisije (RIK) u Beogradu rekao da će se SSP i koalicija "Srbija protiv nasilja" priključiti sutrašnjem protestu na poziv potpisnika inicijative ProGlas zbog navodne izborne krađe. "Priključićemo se sutrašnjem velikom protestu u Beogradu, obezbedićemo ozbiljnu redarsku službu koja će sptečiti sve koji žele da prave provokacije i biće sve mirno. Znamo da vlast razmišlja i sprema da dovede razne huligane, da sprema 200 ljudi Milana Radoičića. Nemojte to da radite, nemojte slati policiju u civilu da budu među nama. Imamo dovoljno redara koji će sami obezbeđivati skup", rekao je lider SSP. Ponovio je da niko iz koalicije "Srbija protiv nasilja" ne sprema bilo kakvo nasilje. "SSP i koalicija Srbija protiv nasilja nikada nijednu akciju nisu zasnivali na nasilju, borimo se samo dozvoljenim demokratskim sredstvima", rekao je Đilas i ocenio da ne bi bilo nijednog incidenata tokom protesta ispred Skupštine Beograda prošle nedelje da je vlast dozvolila kandidatu te koalicije i članu Privremenog organa Beograda Vladimiru Obradoviću da uđe u to zdanje. Đilas je optužio više dnevnih listova, poput Informera, Objektiva i lista Alo, da uoči svakih izbora na godinu i po dana ili dve "recikliraju iste laži o nemiru, nasilju i naoružanim pojedincima koje organizuje opozicija". On je naveo da se nikakvo nasilje nije desilo ni tada, a ni ove godine u izbornoj noći. "Mnogo lažu i mnogo su krali. Niko ne sprema nikakvo nasilje. Nećemo prihvatiti pokradene izbore i borićemo se svim demokratskim metodama", rekao je Đilas na konferenciji ispred zgrade Republičke izborne komisije u Beogradu. On je poručio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da "prestane da laže". "Prestani da lažeš o tome šta sam govorio na sastancima sa stranim posmatračima. Ako imaš snimke, pusti ih i objasni kako si prisluškivao. Tvoja krađa se uvećala ove godine kroz kampanju, kroz pritiske na birače i dovođenje birača", poručio je Đilas predsedniku Vučiću. On je, takođe, ambasadoru Sjedinjenih američkih država Kristoferu Hilu "da ne može biti prijatelj Srbije ako je prijatelj Aleksandra Vučića". "Nemojte da šaljete poruke koje ne odgovaraju istini. Sporno je ko zaista odvaja Srbiju, a to je Aleksandar Vučić", poručio je Hilu Đilas povodom izjave da "niko u Srbiji ne podstiče revoluciju". {Video1:} Ceo video materijal dostupan OVDE.

(Beta, 12.29.2023)