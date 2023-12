Studentska blokada trajaće 24 sata

Beta pre 40 minuta

Grupa studenata već više od sedam i po sati blokira raskrsnicu Ulica kneza Miloša i Birčanonove izražavajući time nezadovoljstvo dešavanjima na beogradskim izborima sa zahtevom da birački spisak bude otvoren. Njima su se pridružili i građani koji su na poziv opozicione koalicije "Srbija protiv nasilja" prethodno, zbog navodne izborne krađe, dvanaesti put protestvovali isred sedišta Republičke izborne komisije (RIK) u Ulici kralja Milana.{image2} Studentska blokada je počela u podne i trajaće 24 sata, a u improvizovanom kampu sve protiče mirno, javio je reporter agencije Beta.

Aktivista: Blokiraćemo celu ulicu Kneza Miloša, ali Nemanjinu nećemo dirati Aktivista Ivan Bjelić rekao je danas da će studenti blokirati celu ulicu Kneza Miloša, ali da će "ostaviti Nemanjinu, jer dosta ljudi mora da ode kućama". On je za N1 kazao da će u podne početi blokade koje će trajati naredna 24 časa i dodao da su osmislili sadržajan program kako bi prekratili vreme. "Imaćemo sadržajne blokade. Moramo da animiramo ljude. Sve što radimo je mobilizacija. Imaćemo javni čas. Boža Prelević će nam govoriti šta se dešava kada nam se hapse aktivisti, imaćemo di-džeja, stend ap veče, kuvaćemo pasulj, postavićemo šator", naveo je aktivista. On je rekao da se aktivisti i studenti koji organizuju blokade "dobro razumeju" sa ProGlasom i da u tim ljudima vide legitimne predstavnike. Aktivista 'Borbe': Posle praznika animiraćemo i građane van Beograda Aktivista neformalne grupe "Borba" Nikola Ristić najavio je danas da će posle praznika ta grupa, koja stoji iza višečasovnih blokada u Beogradu zbog navodne izborne krađe, krenuti "po lokalu", van glavnog grada, kako bi animirala i ostale građane Srbije. U izjavi agenciji Beta, Ristić nije hteo da precizira koje su akcije planirali za period posle praznika "kako ne bi bili sabotirani". Aktivista Ivan Bjelić najavio je da će se današnjoj blokadi Ulice kneza Miloša u centru Beograda pridružiti predstavnici ekoloških i drugih nevladinih organizacija iz cele Srbije. "Neću precizirati odakle dolaze, da njihova bezbednost ne bi bila ugrožena", rekao je Bjelić. Ulica kneza Miloša zatvorena je za saobraćaj, a aktivisti su ranije najavili da će blokada biti celodnevna, sve do sutra u 12 časova. Okupljeni nose transparente sa natpisima "Čitav plen da skupe, neće moći da nas kupe", "Puštaj studente", "Uzeo nam je dostojanstvo" i povremeno uzvikuju "Lopovi", "Ko je ukrao glasove" a na raskrsnici Birčaninove i Ulice kneza Miloša postavili su šator. Učesnici blokade najavili su da će propuštati vozila Hitne pomoći, a na skupu su prisutni i lideri Ekološkog ustanka i Demokratske stranke, Aleksandar Jovanović Ćuta i Zoran Lutovac.

(Beta, 12.29.2023)