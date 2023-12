Šapić: Ako ne bude skupštinske većine, ići će se na nove izbore u Beogradu

Ukoliko ne bude skupštinske većine, ići će se na nove izbore u Beogradu, rekao je večeras predsednik privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić.

On je za Euronews Srbija, povodom zahteva opozicije za ponavljanjem izbora kazao da je i ranje govorio o „majdanizaciji“ i potencijalnim nemirima. Na pitanje o postizbornoj krizi, rekao je da je pitanje „koja je vrsta krize?“. „Imamo ovu prvu gde ćemo videti da li će doći do skupštinske većine. Ali to je jedna potpuno normalna situacija u postizbornom periodu, gde se gleda da li neka lista može da dođe do skupštinske većine“, kazao je on. Dodao je da onaj ko dođe