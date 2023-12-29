SUKOB NEZAVISNIH INSTITUCIJA
Nova ekonomija pre 1 sat
TROŠENJE JAVNOG NOVCA UVEK JE BIO GLAVNI MOTIV STICANJA VLASTI, A BEZ ČVRSTIH PRAVILA I NJIHOVE PRIMENE IZVOR KORUPCIJE I BOGAĆENJA POJEDINACA NA RAČUN PORESKIH OBVEZNIKA.
ZATO SE U MODERNIM DRŽAVAMA TOLIKO MNOGO VODI RAČUNA O KONTROLI TROŠENJA TIH SREDSTAVA. NE SAMO DA POSTOJE PROPISI, VEĆ I INSTITUCIJE, OSNOVANE KAO NEZAVISNE, KOJE NADZIRU PRIMENU PROPISA U SPROVOĐENJU BUDŽETA. DVE GLAVNE TAKVE INSTITUCIJE, DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA I FISKALNI SAVET, OVIH DANA SU SE NAŠLE U KLINČU, BAŠ U VEZI SA TIM KAKO JE NOVAC TROŠEN U BUDŽETU 2022. GODINE U intervjuu koji je predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović dao Novoj ekonomiji, a