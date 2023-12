Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo poraženi od Panatinaikosa u Atini

ATINA – Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras od Panatinaikosa rezultatom 82:65 u meču 17. kola Evrolige.

Zvezda sad ima skor 6-11, dok je Panatinaikos na 10-7. Izabranici Joanisa Sferopulosa su se na teškom gostovanju u Atini solidno držali do poluvremena, na kom je domaćin imao plus sedam (38:31). U nastavku igre prednost domaćih je samo rasla, a na kraju je Panatinaikos stigao do prilično lake i ubedljive pobede. Kod Panatinaikosa se istakao Konstantinos Mitoglu sa 15 poena, Džerajan Grant je dao 14, a Matijas Lesor 13. Zvezdu su predvodili Džoel Bolomboj i Nemanja