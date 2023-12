Sferopulos: "Ovako se ne pobeđuje u EL"

Janis Sferopulos je posle poraza Crvene zvezde u Atini od Panatinaikosa mogao samo da čestita protivniku na dobroj igri i pobedi, a smatra da njegova ekipa nije odigrala utakmicu na najvišem nivou. "Čestitam Panatinaikosu na pobedi.

Igrao je bolje od nas i pošteno je pobedio. Za nas je bilo važno da ostanemo u utakmici do kraja. U napadu mnogo puta nismo donosili prave odluke. Napravili smo 14 grešaka za 12 asistencija i to sve govori. U Evroligi se tako ne pobeđuje. Doveli smo utakmicu do minus osam u jednom trenutku, ali nismo igrali dobre odbrane i napade koje smo želeli. Kraj je prvog dela Evrolige i mi nastavljamo", rekao je Sferopulos. Kaže da još uvek ekipa nije u njegovom sistemu 100%.