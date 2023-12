Južna Afrika pred Međunarodnim sudom pravde tužila Izrael zbog genocida u Gazi

Južnoafrička Republika danas je pred Međunarodnim sudom pravde, najvišim sudskim telom Ujedinjenih nacija, pokrenula postupak protiv Izraela zbog, kako je navela, genocida nad Palestincima u Gazi i zatražila od te institucije da naredi jevrejskoj državi da zaustavi svoje napade.

U podnesku Južne Afrike se tvrdi da su „činjenja i nečinjenja Izraela… po svojoj prirodi genocidna“, s obzirom da su poduzeta sa namerom „uništenja Palestinaca u Gazi kao dela šire palestinske nacionalne, rasne i etničke grupe“. Thank you South Africa for your moral clarity and for taking a stand against the US and Israel’s policy of endless death, destruction, and starvation of 2.3 million people. Now finally, a State has come forward to compel the ICJ to render