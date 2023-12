Teniseri u Brizbejnu morali da prekinu meč – na terenu zmija otrovnica (VIDEO)

Kvalifikacioni meč za glavni žreb Brizbejna između Austrijanca Dominika Tima i Australijanca Džejmsa Mekkejba morao je da bude prekinut nakon što se zmija otrovnica pojavila na terenu.

Meč je prekinut i nastavljen je posle 40 minuta, nakon što je hvatač zmija uspeo da uhvati reptila i stavi ga u torbu. You cannot make this up: a 50cm eastern brown snake — considered the second most venomous snake in the world — interrupted the Thiem-McCabe qualifying battle in Brisbane 😳 (video via Lblklk on Reddit) pic.twitter.com/QI5izBr6HN — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) December 30, 2023 Australija je dom 20 od 25 najotrovnijih vrsta zmija na svetu. Tim