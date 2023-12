Danas umereno do potpuno oblačno

U Srbiji će tokom dana biti umereno do potpuno oblačno na severu i zapadu tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na jugu i jugoistoku Srbije sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidro-meteorološki zavod.

Ujutro se ponegde očekuje slab mraz, po kotlinama i duž rečnih tokova niska oblačnost ili magla. Duvaće slab, zapadni i jugozapadni vetar, a temperature će se kretati od minus šest do 16 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, suvo i toplo, vetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 6, najviša dnevna oko 14 stepeni, prenosi Tanjug. U narednih nedelju dana zadržava se natprosečno toplo vreme. U nedelju tokom dana pretežno sunčano