Guverner: U ukrajinskom granatiranju Belgoroda poginulo dvoje dece

MOSKVA – Najmanje dvoje dece je poginulo, a nekoliko osoba je povređeno u ukrajinskom granatiranju centra ruskog grada Belgoroda, izjavio je danas guverner regiona Vjačeslav Gladkov. „Oružane snage Ukrajine granatirale su centar Belgoroda.

Prema preliminarnim informacijama, ima dvoje mrtve dece i povređenih“, napisao je on na Telegramu, prenela je agencija RIA Novosti. Pored toga, tokom napada nekoliko granata je pogodilo stambeni deo Belgoroda, precizirao je guverner, navodi Tanjug. On je obećao da će detalje izneti kasnije. Ranije danas jedno dete je poginulo u ukrajinskom granatiranju ruske Brjanske oblasti, saopštio je regionalni guverner Aleksandar Bogomaz na svom Telegram kanalu. On je