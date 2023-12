Vučić: Ubedljiva pobeda liste „Srbija ne sme da stane“ na ponovljenim izborima

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su nakon današnjih ponovljenih izbora lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane ima pobedu na 70 odsto obrađenih biračkih mesta.

"To se neće drastično menjati. Na svim gradskim mestima smo ubedljivo pobedili u svakom slučaju", rekao je predsednik na konferenciji za medije u štabu Srpske napredne stranke. On je rekao da je najniži procenat pobede osvojen na BM Medijana u Nišu, odnosno, kako je rekao, 53,4 odsto. "Nemojte me držati za reč tačno, ali na 53 odsto. To je najniža pobeda. Imamo pobede, nekoliko pobeda. Imamo u Lebanu 72 od 73, u selu pored Lebana, Radanovac ili tako nekako.