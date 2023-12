"Srbija je izbegla velike zamke": Vučić: Čeka nas teških 6 meseci, očekujem velike pritiske oko Kosova

Izborni proces će se okončati u narednih desetak dana, dvanaest dana. Na još osam biračkih mesta se ponavljaju izbori 2. januara, čini mi se da još 700 do 800 glasova nedostaje za još jedan mandat listi "Srbija ne sme da stane", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Borićemo se za taj još jedan mandat do 130, jer se uvek borimo. Onda idu rokovi za konstituisanje, konsultacije i oni koji me ubede da imaju većinu i mandatara, onda predlažem mandatara i to je to - kazao Vučić na TV Prva. Situacija u Beogradu je nešto drugačija jer nije jasna većina - "Srbija ne sme da stane" ima 49 mandata, a "Srbija protiv nasilja" ima 43, kazao je on. - Zavisi od Nestorovića, ako on bude želeo na izbore ići će se na izbore, ako ne, biće neka