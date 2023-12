Vučić: Očekujem najveće pritiske po pitanju Kosova i Metohije u januaru i februaru

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da najjače pritiske po pitanju Kosova i Metohije očekuje u januaru i februaru, jer kako je istakao, tada će biti pik kampanje oko Evropskih parlamentarnih izbora.

"Jer onda će i svaki od ovih koji mrzi Srbiju od Šidara do Grošelja, da se nađe pametan, da nam soli pamet o Srbiji, ruska gubernija, kolonija, izbori ovakvi, nema demokratije, nema ovoga. Pošto valjda misle da će tako da dobiju neki albanski glas više ili ne znam već šta, jer to su sve inače ljudi koji ne podržavaju samo nezavisno Kosovo, već su izraziti albanski lobisti. Samo to ljudi u Srbiji treba da znaju. Ti koji su na strani jedne liste, Srbije protiv