Haos u novogodišnjoj noći u Nemačkoj Ima mrtvih i povređenih, među njima i deca! Stotine uhapšenih, policajci napadnuti petardama

U novogodišnjoj noći širom Nemačke jedna osoba je poginula, dok je na desetine povređenih, među kojima su i policajci.

Na stotine izgrednika je uhapšeno, javljaju nemački mediji. U Koblencu je mladić (18) poginuo kada je eksplodirala petarda. Lekari su pokušali reanimaciju ali mu nije bilo pomoći, saopštila je policija. Najmanje 15 policajaca povređeno je u napadima vatrometom širom Berlina, a oko 300 izgrednika je uhapšeno, javlja nemaki Bild.