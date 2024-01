Prvi snimci razornog zemljotresa u Japanu! Izdato upozorenje zbog cunamija: Odmah bežite na vrh najbliže zgrade (video)

Japanske vlasti izdale su u ponedeljak upozorenje na veliki cunami nakon niza snažnih potresa koji su potresli zapadne oblasti.

Japanska meterološka agencija izvestila je o zemljotresu koji je pogodio Išikavu i obližnje prefekture i navela da je jedan bio preliminarne jačine 7,5 Rihtera. Earthquake In Japan 🗾 pic.twitter.com/O740jRqg2f — ѕαи∂у𝕏 (@Santhoxh_) January 1, 2024 Japanski javni emiter NHК TV upozorio je da bi vodene bujice mogle dostići i do 5 metara i pozvao ljude da što pre beže na visoko zemljište ili na vrh obližnje zgrade. Breaking News: Major Earthquake in Japan. Widespread