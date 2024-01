Ulazak u novu 2024. godinu proslavljen je i spektakularnim vatrometom u Beogradu na vodi. View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - BEOGRAD (@serbialive_beograd) Na Kuli Beograd građani su pratili odbrojavanje do kraja stare godine, a potom je počeo spektakl. Veliki broj građana fotografisao je i snimao vatromet pod vedrim nebom. Kurir.rs Kurir