E, toliko je bitno! Novakova reakcija obilazi planetu: Đoković burno proslavio pobedu Hamada i Olge, daje sve što ima za Srbiju!

Srbija se plasirala u četvrtfinale Junajted kupa pošto je sa 2:1 savladala Češku, a poen odluke doneli su Hamad Međedović i Olga Danilović u miks dublu.

Koliko je ovaj trijumf značio Novaku Đokoviću najbolje govori reakcija prvog reketa sveta po završetku meča. Novak’s reaction 🔥 At the end Serbia is into QF of United Cup. I’m sure Novak’s support and crowd helped a lot. Medjedovic played very bad but OLGA 👌 congrats! pic.twitter.com/jHyNVO4fss — Yerik_Ilyassov 🎾🇰🇿 (@yerikilyassov) January 2, 2024 Nole je pao u trans kada su Hamad i Olga stigli do pobede, te je burno proslavio poslednji poen. Vidi se da Đoković