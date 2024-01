(VIDEO) Zapalio se avion na pisti u Tokiju

Avion se u utorak zapalio na pisti tokijskog aerodroma Haneda.

Na snimku lokalne televizije vidi se dim koji izlazi iz aviona Japan Airlinesa na pisti u Tokiju. A Japanese Airlines plane seems to have caught fire after crash landing at Haneda Airport @RadaBoxCom pic.twitter.com/36eqTilaer — Flight Emergency (@FlightEmergency) January 2, 2024 Prema prvim informacijama, do požara je došlo tokom sletanja aviona. NHK TV je objavila da se radi o avionu JAL-a, let 516, koji je sa aerodroma Shin Chitose u Japanu leteo za Hanedu.