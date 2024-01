Teška saobraćajna nesreća kod Čačka: Automobi udario u divlju svinju, pa u autobus, poginuo mladić (18)

U teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Pakovraće, na magistralnom putu Čačak - Požega, život je izgubio osamnaestogodišnjak, dok je ženska osoba starosti 17 godina povređena i njeno stanje je stabilno.

Nesreća se dogodila tako što je vozač putničkog automobila prvo udario u divlju svinju, a zatim u autobus koji je išao iz suprotnog smera. "Sve stoji dok traje uviđaj, kolone vozila su ogromne, a 'reno' koji je učestvovao u udesu, potpuno je smrskan", kaže jedan od očevidaca. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako je potvrđeno u Opštoj bolnici u Čačku ženska osoba starosti 17 godina primljena je na Urgentno odeljenje, i nakon odrađene