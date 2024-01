"Od siline udarca ispao je motor iz automobila, vozaču nije Bilo spasa": Svi detalji jezive nesreće u Sremskoj Kamenici!

Muškarac star 44 godine stradao je jutros oko 9 časova u u teškoj saobraćajnoj nesreći u Sremskoj Kamenici na putu prema Iriškom vencu, a kako saznaje Kurir do sudara je došlo kada je atomobil krenuo da u krivini da pretiče kamion sa prikolicom.

View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) - Krenupo je da pretiče, ali je kada su došli do suženja kamion u punoj brzini naleteo na autobil. Od siline udarca aubomobil je naleteo na brdo pored puta tako da je iz vozila ispao i ceo motor - kaže očevidac za Kurir i dodaje: - Bilo je jasno da, nažalost, nema pomoći muškarcu koga su izvačili iz vozila tako što su sekli automobil. On je stradao na licu mesta, a kamiondžija je lakše povređen.