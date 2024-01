U 6 sati izmereno 12 stepeni, ovo je jutros najtopliji grad u Srbiji Nastavlja se prolećno vreme: Od ovog datuma zahlađenje i sneg

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne na severu, a uveče i u ostalim krajevima prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab do umeren, južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće od jedan do osam, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno povremeno sa kišom. Kasno posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Najniža temperatura biće od pet do osam, a najviša dnevna od 14 do 16 stepeni. Loznica jutros najtoplija Prema merenjima RHMZ