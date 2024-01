Zelenski pozvao na dodatnu protivvazdušnu odbranu Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je strane partnere da obezbede Ukrajini dodatne sisteme protivvazdušne odbrane kako bi sprečili širenje ruskog terora u Evropi. „Više sistema PVO, više raketa za PVO – to je ono što direktno spasava živote.

A našom zaštitom neba upravo ovde, u Ukrajini, moramo da dokažemo da su demokratije sposobne da zaštite život od bilo kog oblika terora. Ako se to sada ne uradi u Ukrajini, onda će, nažalost, ruski teror nastaviti da se širi po Evropi i svetu“, rekao je on u video obraćanju, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, osećaj nekažnjivosti ruske elite, koji se formirao tokom decenija njihove neograničene moći, već je doveo do mnogih stradanja i smrti.