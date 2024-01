Trajao bi do 4 meseca: Vraćanje obaveznog služenja vojnog roka je predloženo, ali postoje tri prepreke

Vraćanje obaveznog služenja vojnog roka najavljuje se već pet godina, a danas je načinjen i konkretan korak ka tome pošto je Generalštab vojske Srbije to predložio predsedniku države Aleksandru Vučiću. Prema tom predlogu, vojni rok bi trajao do četiri meseca, a za to vreme regruti bi mogli da prođu samo osnovnu pešadijsku obuku. Analitičari ocenjuju da i dalje postoje brojne logističke i pravne prepreke vraćanju obaveznog služenja vojnog roka.

U Generalštabu Vojske Srbije ističu da su pokrenuli ovu inicijativu kako bi podigli "odbrambene sposobnosti vojske kroz podmlađivanje i unapređenje popune i obučenosti aktivnog i rezervnog sastava". - Predlog Generalštaba Vojske Srbije dolazi nakon detaljnog razmatranja opšte bezbednosne situacije i savremenih izazova sa kojima se suočava Republika Srbija kao vojno neutralna zemlja, koji su nametnuli potrebu za prilagođavanjem modela popune Vojske Srbije, a koji bi