Obradović nema odgovor zašto je njegov tim igrao bez ideje, ali je zato objasnio Gilespijevu dobru igru

Partizan je večeras u derbiju 19. kola Evrolige bio potpuno nemoćan protiv raspoložene Crvene zvezde koja je slavila sa 88:72, pa navijače crno-belih zanima šta trener Željko Obradović misli o igri svog tima večeras ''Crvena zvezda je igrala mnogo bolje od nas i zaslužila je pobedu.

Verovatno naše najgore prvo poluvreme ove sezone'', počeo je Obradović. Usledilo je pitanje zašto su njegovi igrači večeras ''radili ono što treba da rade'', koji je razlog, a da to nije umor ili naporan raspored Evrolige. ''To je baš lepo pitanje, samo što ja nemam odgovor na to pitanje'', kratko je uzvratio Obradović. Na pitanje o dobroj igri novog centra Crvene zvezde Fredija Gilespija je bio nešto konkretniji. ''Gilespi je profitirao na tome što igra sa