Junak derbija - Teodosić: Samo da nastavimo ovim putem

Crvena zvezda je u 19. kolu Evrolige pobedila Partizan 88:72

Skoro 22 minuta na terenu, 13 poena, 7 asistencija, dva skoka i jedna ukradena lopta, učinak najboljeg igrača večitog derbija Miloša Teodosića: - Na startu smo pokazali da hoćemo pobedu! Ceo meč imali smo kontrolu. Nije lako ovako igrati 40 minuta protiv Partizana. Dobra energija i atmosfera, osim poslednja dva minuta... Posle Istanbula i ove pobede više delujemo kao tim, samo da nastavimo tim putem. Imamo više samopouzdanja... First time playing in this famous