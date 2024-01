Drama na Dunavu: Brod udario u most kod Bačke Palanke, potonula barža sa 1.000 tona veštačkog đubriva

Rumunski brod "Antonia" koji je gurao natovarenu baržu noćas oko 2 sata udario u noseći stub mosta na graničnom prelazu Bačka Palanka.

Kako se saznaje, brod koji je plovio pod rumunskom zastavom gurao je baržu sa 1.000 tona veštačkog đubriva kada je udario u most. Od siline udarca barža je počela da pušta vodu i ubrzo je potonula na plovnom putu. Na lice mesta pored policije izašla je i vatrogasna ekipa, jer je prva prijava bila da je brod potonuo, ali na sreću ispostavilo se da je na dnu Dunava završila samo barža. Za sad nije poznato zašto je došlo do sudara sa mostom, a istraga će to utvrditi.