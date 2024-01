Užas u Zemunu: Četvoro dece bilo zarobljeno u požaru u neuslovnoj kući: Otac uhapšen, evo šta mu se stavlja na teret

D.T. saslušan je danas zbog sumnje da je 25. novembra 2023. u Zemunu izvršio četiri krivična dela Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Naime, tog dana je došlo do požara u neuslovnom objektu koji je korišćen za stanovanje a u kome su se u trenutku izbijanja požara sama nalazila četiri deteta starosti od tri do šest godina i o kojima je brigu, nakon požara, preuzeo Centar za socijalni rad Odeljenje Zemun, s obzirom na to da su roditelji dece bili nedostupni državnim organima. Osumnjičeni je prilikom iznošenja odbrane negirao izvršenje krivičnog dela. Treći osnovni sud u Beogradu je na predlog