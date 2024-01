Milovan Drecun: Priština ubrzano uvodi obavezni vojni rok, to će biti problem za srpski narod

Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je da srpski narod na KiM posebno zabrinjava to što Priština planiran rok za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, koji je bio 2028. godine, značajno pomera unapred, a ove godine planiraju pilot projekat sa obaveznim služenjem vojnog roka.

Komentarišući posetu ministra spoljnih poslova Britanije Dejvida Kamerona, Drecun kaže da je ključni cilj Velike Britanije da pomogne tzv. Kosovu na vojnom planu. Ministar spoljnih poslova Britanije Dejvid Kameron juče je posetio Prištinu i posle sastanka sa šeficom diplomatije takozvane države Kosovo, otvoreno obećao pomoć. On je rekao da će Velika Britanija pomoći Kosovu da ga priznaju zemlje koje to do sada nisu učinile, kao i da bude priznato u međunarodnim