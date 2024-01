Na Kopaoniku uhapšen turski državljanin zbog krađe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova na Kopaoniku efikasnim radom uhapsili su turskog državljanina A.

M. (50) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa, navodi se u saopštenju MUP-a. On se sumnjiči da je sinoć na Kopaoniku u jednoj kladionici, ukrao torbicu tridesetčetvorogodišnjaka u kojoj su se nalazili novac i lična dokumenta. Ukradeni predmeti su pronađeni i uz potvrdu vraćeni vlasniku.Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Raški, dodaje se u saopštenju.