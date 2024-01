Vaterpolisti Srbije deklasirali Izrael na startu Evropskog prvenstva u Hrvatskoj

Vaterpolo reprezentacija Srbije deklasirala je Izrael rezultatom 22:1 (6:0, 5:0, 5:1, 6:0) u prvom kolu grupe C Druge divizije na Evropskom prvenstvu koje se održava u Hrvatskoj.

Pitanje pobednika nije se postavljalo nijednog trenutka, Srbija je dominirala od početka do kraja meča i na kraju stigla do više nego ubedljive pobede. Najbolji strelac u redovima Srbije bio je Marko Radulović sa četiri gola, a po tri su dali Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Radomir Drašović i kapiten Nikola Jakšić. Jedini gol za Izrael postigao je Nir Gros iz peterca. Srbija će u drugom kolu grupe C Druge divizije, sedmog januara, igrati protiv Nemačke od 19