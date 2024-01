Dve nesreće u Lazarevcu za sat vremena: Vozila izletela sa puta, teško povređene 4 osobe

Četiri osobe zadobile su teške telesne povrede u dve odvojene saobraćajne nezgode koje su se ovog poslepodneva dogodile u okolini Lazarevca.

Prva nesreća se dogodila oko podneva na putu Zeoke-Medoševac, kada je, pod još neutvrđenim okolnostima, došlo do izletanja vozila sa puta. Iz vozila koje se prevrnulo na krov izvučena su tri lica, koja su sa teškim povredama hitno prebačena u Urgentni centar. Samo sat vremena kasnije u Malim Crljenima došlo je do izletanja vozila sa puta, pri čemu je vozač zadobio povrede opasne po život. On je takođe prevezen u Urgentni centar. Policija obavlja uviđaj. (