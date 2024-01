Poginuo popularni glumac: Velika tragedija: Život izgubila i njegova deca - fanovi se opraštaju od Kristijana

Glumac Kristijan Oliver (51) poginuo je kada je avion kojim je leteo sa porodicom pao i srušio se pored obale jednog ostrva.

Pilot aviona je, takođe, poginuo zajedno sa Oliverom i njegovom decom, ćerkama Maditom i Anik. Glumac se pojavio u nekoliko hitova na velikom ekranu, uključujući "Saved By The Bell" i "Valkyrie". Stravična nesreća se dogodila se u četvrtak oko podneva, kod obale Bekije. Malo ostrvo je deo Svetog Vincenta na Karibima. Glumac će se posthumno pojaviti u filmu pod nazivom "Forever Hold Your Peace", koji je prestao da snima krajem decembra. Reditelj filma, Nik Lajon,