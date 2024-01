Oblačno sa kišom, na planinama sneg. Od srede jaki jutarnji mrazevi

Oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Vetar ujutro i pre podne slab i umeren, na jugu Banata i jak istočni i jugoistočni, od sredine dana u skretanju na umeren i jak severozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12 °C, u Negotinskoj Krajini oko 3 °C, tokom dana u padu, pa će uveče biti u intervalu od 0 do 5°C. Krajem dana i tokom noći uz osetan pad temperature kiša će preći u sneg i u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije, pa se do jutra očekuje i mestimično formiranje manjeg