Lančani sudar kod Umčara: Auto put blokiran u smeru ka Nišu (VIDEO)

Autoput kod Umčara u smeru ka Nišu trenutno je blokiran zbog lančanog sudara, objavljeno je na instagram stranici 192-rs.

U lančanom sudaru je učestvovalo više putničkih i jedno teretno vozilo, a saobraćaj je potpuno zaustavljen. Na auto-putu se stvara gužva, kolona automobila stoji pa postoji velika opasnost da dođe do još nekog lančanog sudara. Čekaju se nadležne ekipe kako bi se uklonila vozila koja su učestvovala u sudaru. A post shared by 192.RS (@192_rs) Prethodno je tokom večernjih sati na auto-putu Miloš Veliki na deonici između Lajkovca i Uba došlo do saobraćajne nezgode kada