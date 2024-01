Gašić: Bezbednosna situacija u Srbiji stabilna, pritisci u narednom periodu u vezi sa KiM

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić izjavio je danas da je bezbednosna situacija u Srbiji stabilna i dodao da najnoviji podaci pokazuju da se u našoj zemlji beleži značajan pad kriminala.

Gašić je za RTS naveo da će najnoviji podaci o smanjenju stope kriminala u Srbiji, koji se odnose na prethodnu godinu, biti predstavljeni danas na godišnjem kolegijumu, a da su za njih zaslužni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. "Insistirao sam od svojih saradnika da naprave jednu paralelu od 2000. godine do 2012. i od 2012. do 2023. godine, gde možemo u svim vidovima kriminaliteta da vidimo značajan pad. Do toga je doveo veliki rad pripadnika