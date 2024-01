Ledeni dan – ujutro slab do umeren mraz, u većini mesta ispod nula stepeni. Tokom dana oblačno, uz slab sneg. U drugom delu dana prestanak padavina. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do -1, najviša dnevna od od -3 do 1. U Kragujevcu oblačno sa temperaturom oko nule.