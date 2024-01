Prekinut najduži niz: Poznati teniser ovo nije očekivao

FRANCUSKI teniser Rišar Gaske izgubio je u Oklandu od zemljaka Artura Fisa (6:3, 6:4). Poraz iskusnog igrača nije iznenađenje, ali jeste zanimljivo ono što se desilo nakon njega.

Epa / SCOTT BARBOUR Naime, ovaj 37-godišnjak je prvi put od aprila 2005. godine, što je 956 uzastopnih nedelja (najduži aktivni niz) ispao iz najboljih 100 na svetu. Francuz je za to vreme ostvario 602 pobede, osvojio 16 titula i igrao 33 finala. Ipak, on će od ponedeljka biti 131. na ATP listi. Gaske je branio titulu u Oklandu, a na turnir je došao kao 76. reket sveta i ostvario je pad od čak 55 mesta.