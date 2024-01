Dimitrijević (Crta) za BETU o rokovima za osporavanje ukupnih rezulata izbora u Beogradu

Beta pre 3 sata

Predstavnik misije Crta Pavle Dimitrijević je danas procenio da bi, u narednih šest dana - ukoliko se gledaju najduži rokovi, trebalo da budu iscrpena sva pravna sredstva za osporavanje ukupnih rezultata beogradskih izbora održanoih 17. decembra. Dimitrijević, direktor pravnih poslova Crte, agenciji Beta je kazao da to može da bude i mnogo kraće i da zavisi od toga kada će biti podneta žalba i u kojem roku će je razmotriti Viši sud. Gradska izborna komisija (GIK) Beograda je sinoć odbila prigovor izborne liste "Srbija protiv nasilja" jer su ga "podnela neovlašćena lica", a prigovor birača Vojislava Macića iz Beograda kao "neosnovan", preneo je sajt Beoinfo. Poslanica Zeleno-levog fronta Jelena Jerinić je objavila da je GIK odbila prigovor te koalicije na ukupan izvestaj o rezultatima izbora jer Dobrica Veselinović i Vladimir Obradovic, nosilac liste i kandidat za gradonacelnika Beograda, navodno "nisu ovlašćeni da ga podnesu". {image2} "Osim što je još jednom probila dno, na ovaj način GIK je izbegla da odgovori na navode prigovora koji se odnose na prepravljanje zapisnika o radu biračkih odbora koje smo otkrili", napisala je Jerinić na društvenoj mreži "X" te najavila žalbu Višem sudu. Dimitrijević je kazao da "treba imati u vidu da je GIK na 29. sednici od 3. januara usvojila ukupan izveštaj o rezulatima izbora za odbornike Skupštine grada Beograda i da je zapravo prigovor bio uložen upravo na taj izveštaj". "Budući da je na jučerašnjoj sednici GIK-a prigovor odbačen, može se očekivati da podnosilac prigovora, eventualno imajući u vidu razloge za odbacivanje, da u roku od tri dana od jučerašnjeg dana podnese žalbu Višem sudu u Beogradu", kazao je on. Kako je rekao, ukoliko se to desi, Viši sud će onda imati tri dana, "dakle 72 sata rok za odgovor, odnosno za konačnu odluku o podnetom prigovoru". "To u praksi znači da bi, u nekih narednih najviše šest dana, ako gledamo najduže rokove, imali konačno isrcpljena sva pravna sredstva kada se tiču osporavanja ukupnih rezulatata gradskih izbora", kazao je on. Kazao je da se "onda sezapravo stvaraju i uslovi za dodelu mandata" te, kako je dodao, "to hipotetički znači da, kad se isrpu sva pravna sredstava, u roku od 96 sati, i GIK može da dodeli mandate odbornicima u gradskoj skupštini". "Dakle, sedam dana od objavljivanja rešenja o dodeli mandata i onda objavljivanje rešenja odbornicma u Gradskoj skupštini u roku od 24 sata od održavanja sednice na kojoj je doneta odluka o dodeli mandata", objasnio je Dimitrijević. Kazao je i da, "što se tiče sazivanja konstitutivne sednice (gradskog parlamenta), ona se saziva deset dana od objavljivanja rešenja o dodeli mandata". "U suštini - ako se gledaju najduži rokovi, to znači tri dana za podnošenje žalbe i tri dana za odlučivanje o toj žalbi što naravno može da bude i mnogo kraće - ukoliko se žalba podnese već danas, a Viši sud to reši u roku od 24 sata ili 48 sati...". kazao je on.

(Beta, 01.10.2024)